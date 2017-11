Mickey Mouse està d'aniversari

És sens dubte el personatge de dibuixos animats més internacional i famós de tota la història. Moltes generacions han crescut acompanyats d´aquest popular ratolí, que va néixer en un paper durant un llarg viatge en tren. La idea al principi era que es digués Mortimer, però a la dona de Walt Disney, el seu creador, no li va agradar. En canvi va proposar Mickey. I així va ser com va néixer Mickey Mouse, l´icona de la factoria Disney.

Avui, Mickey Mouse va celebrar el seu 89 aniversari, ja que ha quedat fixat el 18 de novembre de 1928 com la data oficial del seu aniversari, perquè va ser el dia que el famós ratolí va debutar a la gran pantalla com a protagonista del curtmetratge "Steamboat Willie", que es va estrenar al Colony Theater de Nova York.

Amb tota mena de luxes

I com no podia ser d´una altra manera, Disney ha preparat una gran celebració que arribarà a tot el món. Així, Mickey Mouse sorprendrà els seus admiradors viatjant a vuit llocs del món. Abans del gran dia, anirà a destins tan emocionants com Japó, Chile, Canadà, Xina, Estats Units o Anglaterra. Aquestes celebracions es faran als Disneyland d´Anaheim, Califòrnia, París, Hong Kong, Shangai i Tòquio. Tots els moments màgics que es visquin seran capturats i compartits a les pàgines de Facebook i Instagram de Mickey Mouse. A més, s´exhorta als fans a unir-se a la diversió a les xarxes socials usant el hashtag #HappyBrithdayMickey.

Per si no n´hi hagués prou, la web de comerç electrònic DisneyDisney.com oferirà productes especials de l´aniversari del Mickey del 16 al 12 de novembre. I el dia 18, totes les tendes de Disney als Estats Units organitzaran celebracions durant tot el dia, amb entreteniment i activitats.

En honor a l´ocasió, Disney Channel ha preparat una programació molt especial per tot el dia d´avui, amb la qual es podrà gaudir des de les vuit del matí d´episodis de Mickey y los Superpilotos i d´un compilat de curts de Mickey Mouse amb temàtica d´aniversari.

Pot ser no sabies...

Mickey Mouse és un dels personatges animats més famosos de la història i ja compta amb 89 anys de vida. Potser per per això, hi ha alguna curiositat que desconeixies. Per exemple, sabies que va ser el primer dibuix animat en rebre una estrella en el Passeig de la Fama de Hollywood? O que Charles Chaplin va servir d´inspiració per crear-lo? O que va aparèixer en color per primera vegada el 23 de febrer de 1935? O que ha estat dibuixat per Andy Warhol, John Fawcett o Roy Lienchtenstein? A més, també destaca perquè, tot i ser una animació senzilla, va ser la primera que va combinar so i música. Així mateix, és interessant saber que l´any 1955 van aparèixer els populars barrets amb les orelles de Mickey, que ha inspirat peces i col?leccions de dissenyadors de marques mundials com Marc Jacobs, Dolce & Gabanna, Tommy Hilfiger, Zara, Pandora, Pull & Bear, Desigual o GAP. Ah! I que l´article més venut i exitós del Mickey és el seu rellotge.