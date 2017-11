Alarma de incendio por la quema de una olla

La quema de una olla al fuego desató las alarmas ayer al mediodía en el barrio de Can Palet. Se temió que se hubiera declarado un incendio en una vivienda, en la calle de Àngel Guimerà. Tres dotaciones de Bombers de la Generalitat acudieron a un edificio de esa vía de Can Palet cuando el servicio de emergencias recibió el aviso, poco después de las doce. Los bomberos sólo tuvieron que revisar la vivienda, un segundo piso. No había incendio, aunque sí una significativa humareda.