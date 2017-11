Narcís Serrat muestra su viaje siguiendo el río Tajo hasta Lisboa en el CET

El viajero Narcís Serrat proyectará hoy a las 7.30 de la tarde, en el Centre Excursionista de Terrassa (CET), su audiovisual "El riu Tajo en Btt". "Siguiendo el río Tajo, el más largo de la Península, he atravesado paisajes fantásticos, llenos de grandes valores naturales complementados con sus conjuntos históricos, que me acompañan durante todo el trayecto y me llevan del presente al pasado", señala Serrat, que finalizó su itinerario en Lisboa.