Hoy se resolverá el empate en las elecciones a rector de la UPC

El nombre del nuevo rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) no se resolverá hasta la jornada de hoy después de que ayer se produjese un inesperado empate técnico tras la jornada de votaciones. Ayer, a última hora del día, estaba previsto saber si el actual rector, Enric Fossas, continuará en su cargo o si por contra Francesc Torres, su rival en las urnas, se convertía en nuevo rector. Al terminar las votaciones, a las seis de la tarde, se inició el recuento de votos y se llegó prácticamente a un empate técnico. Torres tenía un 50,4% de los votos y Fossas un 49,6% de los sufragios a falta de abrir las cuatro últimas urnas. Éstas no se llegaron a desprecintar por una cuestión de confidencialidad y se debía esperar a que estuviese presente la Junta Electoral para asegurar precisamente este hecho. La Junta Electoral no se reunirá hasta hoy, instante en el que se resolverá el escrutinio definitivo.