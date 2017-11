El herido por una pelota de goma el 1-O, del grupo egarense The Harlock, se querella contra la Policía

Roger Español, integrante del grupo de folk egarense The Harlock, que perdió la visión de un ojo por el disparo de una pelota de goma el 1-O, ha presentado hoy una querella por un delito de lesiones contra el agente de la Policía Nacional que supuestamente le disparó y dos mandos del cuerpo que presenciaron los hechos.

Según ha informado en rueda de prensa la abogada del herido, Anaïs Franquesa, hoy han presentado la querella en el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, que estaba de guardia el 1-O, en una doble condición: una acusación particular, que representa a Roger Español, y una acusación popular, formada por el Centro Iridia de defensa de los derechos humanos.

Franquesa ha afirmado que tiene "mucha información" y que hoy empiezan el "camino judicial", al tiempo que ha querido hacer un llamamiento "a la ciudadanía y a los medios" para que les hagan llegar todas las imágenes del 1 de octubre en la calle Sardenya y Diputació de Barcelona, donde se dispararon las pelotas de goma que hirieron a Roger Español.

El herido ha dicho que, cuando ocurrieron los hechos, volvía a su casa, que se encuentra cerca de la escuela Ramón Llull, en la que la policía nacional intervino el 1 de octubre, y también ha explicado que no vio al agente que le disparó "a escasos 15 metros".

Roger Español también ha afirmado que quiere ser "el último herido por bala de goma en España y Cataluña".

Por su parte, la abogada de la acusación popular, Laia Serra, que también llevó el caso de Ester Quintana, quien también perdió un ojo por el disparo de una pelota de goma por parte de los Mossos d'Esquadra en 2012, ha explicado que además de "depurar la responsabilidad" de los agentes de la Policía Nacional quieren que "se erradique el uso de las pelotas de goma en el Estado español" que cuenta con una "legislación difusa".

Serra también ha dicho que en el caso de Roger Español tienen numerosas imágenes que han permitido identificar a los dos mandos de la Policía Nacional, además de ser una prueba de los hechos.

El cuarto teniente de alcaldía de Barcelona, Jaume Asens, también ha intervenido en la rueda de prensa explicando que el Ayuntamiento se ha unido a la acusación popular debido a "la pasividad de la fiscalía frente a estos hechos" y considera que el deber del Ayuntamiento es "suplir lo que la fiscalía debería hacer".

Asens también ha explicado que el 1 de octubre no se estaba produciendo "ningún hecho que justificara el uso de las pelotas de goma" y que "cualquier vecino o vecina podría ser Roger Español".

Además, Asens ha recordado que las pelotas de goma están prohibidas en Cataluña y que su uso supone "un insulto a las víctimas, a sus familias, a las asociaciones de derechos humanos y a la soberanía de nuestro país".