Sis bons aliments de tardor

El fred ja ha començat a obrir-se camí amb les primeres enfarinades a les muntanyes i les nits glaçades. Els dies són més curts i el rebost s´omple de nous aliments de temporada. Vermells, ataronjats, verds i grocs tenyeixen els plats amb les pomes, les carbasses, les peres, el raïm o els bolets. En aquesta època vénen de gust plats calents i una mica més elaborats, amb sopes, cremes i guisats. Però aquests canvis al menú no tenen per què afectar a la nostra dieta. És hora d´aliar-nos a les fruites i verdures de tardor i de gaudir menjant. Els experts en nutrició destaquen els valors i propietats dels següents aliments:

1. Les pomes

"Una poma al dia allunya al metge de la teva vida" diu el refrany. I és que la poma és una de les fruites més completes per les seves propietats nutricionals. El 85% de la seva composició es aigua i el fet de ser rica en fibra, fan que ajudi a millorar el trànsit intestinal. Serveix per menjar entre hores i permet nombroses elaboracions com per exemple en amanida o com a postres en forma de pastissos.

2. Les cols

Som també a l´estació de les cols i de la família al complet, com la coliflor, les cols de Brussel·les, el bròquil? Totes són riques en vitamina C, A i I, per la qual cosa és molt interessant incloure-les en la nostra dieta de forma habitual. Si bé és cert que no a tothom els agraden, existeixen formes molt creatives de cuinar-les. Saltejades amb pernil i bolets o al forn amb beixamel són plats molt nutritius i deliciosos.

3. Les esbargínies

Aquestes hortalisses tenen unes estupendes qualitats diürètiques, antioxidants i dietètiques, gràcies al seu baix contingut calòric. Per això són ideals per incloure-les en dietes d´aprimament. Són ideals tan rostides com saltejades. Farcides, són exquisides.

4. El raïm

Existeixen molts tipus de raïms, però més aviat les dividim entre blancs i negres. És una fruita molt preuada perquè és rica en potassi i coneguda pel seu gran poder desintoxicant. Gràcies al seu dolçor és una de les postres ideals per a petits i grans i, com no, per acomiadar l´any.

5. Carbasses

La carabassa és una hortalissa molt saludable i nutritiva, rica en vitamines i minerals, amb un gran poder antioxidant i de baixa aportació energètica. La trobem tot l´any però ara és la seva millor època. Es pot preparar de moltes maneres però la més saborosa és en forma de crema.

6. Els bolets

Són productes de la natura típics de la tardor que destaquen per les seves baixíssimes calories i podem gaudir-ne sense límit i sense trencar la dieta. Es poden incloure en una infinitat de receptes, com arrossos o guisats. Bon profit !