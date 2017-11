L'ortodòncia és també cosa d'adults

Cada cop hi ha més adults que recorren a tractaments d´ortodòncia i no només per motius estètics. Aquesta tècnica dental, tan habitual en la població infantil, també és una solució per mitigar el progressiu deteriorament de la dentadura amb el pas del temps. S´estima que en l´actualitat més del 35% de pacients amb bràquets tenen 20 anys o més. Una xifra que els darrers anys s´ha multiplicat per tres si tenim en compte que 1 de cada 4 persones de l´Estat espanyol porta o ha dut aquests aparells en algun moment de la seva vida. Més del 67% dels usuaris reconeix que decideix corregir la seva dentadura amb bràquets per motius estètics.

Per motius clínics

A més de les raons estètiques també hi ha adults que precisen tractaments amb ortodòncia per motius de salut. Com expliquen els especialistes del Centre Dental Parc del Nord són els casos clínics. Es tracta d´aquelles persones que en la infància o adolescència no es van sotmetre a aquest tractament dental tot i necessitar-lo; aquelles que pateixen desgast de les peces dentals o que n´han perdut algunes i no les han substituït o d´altres que per problemes de les genives (periodontitis) han patit desplaçament de les dents.

Els darrers anys també s´ha incrementat el nombre de persones adultes que es sotmeten a aquest tractament per segona vegada. Són sobretot persones que havien dut ortodòncia en la infància i ara, d´entre els 40 i els 50 anys, que tornen a necessitar dur aparells perquè les peces s´han tornat a desplaçar. En aquests casos, l´absència d´aparells de retenció pot ser la causa més probable, segons descriuen els especialistes de la clínica Parc del Nord de Terrassa. Aquests pacients van fer-se un tractament d´ortodòncia però no se´ls aplicava els retenidors com a fase posterior. Avui dia aquests aparells fixes i removibles es col·loquen de manera habitual un cop finalitzada l´etapa de l´ortodòncia, especialment en els incisius per tal que no recuperar la posició anterior. Segons els ortodoncistes els retenidors són l´únic mitjà eficaç per mantenir en el temps els resultats obtinguts amb l´ortodòncia i per tant el pacient ha d´habituar-se a utilitzar-los com una fase més del tractament. Les dents tenen tendència a moure´s i necessiten d´un sistema de fre per conservar la seva posició òptima.

A més de mantenir el seu ús durant els anys també és necessari realitzar unes revisions periòdiques a la consulta dental per assegurar-se que el seu funcionament és correcte.

L´ortodòncia invisible

Sigui la primera vegada o un retractament avui dia l´ortodòncia per a adults ofereix les solucions més modernes i fàcils de dur. Una de les tècniques més innovadores és l´ortodòncia invisible que permet aconseguir els mateixos resultats però d´una manera més estètica. El tractament consisteix en l´aplicació d´unes fèrules adaptades a les dents, totalment transparents i que es van canviant cada mes. Aquests aparells transparents són de fàcil ús i el pacient pot dur les seves activitats quotidianes amb total normalitat. Es poden treure per menjar o per mantenir una correcta higiene oral. Una altra opció són els bràquets transparents o del color de les dents.

Per tant els especialistes en ortodòncia confirmen que els bràquets no són cosa de nens.