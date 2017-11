Conferencia del activista griego Tassos Smetopoulos en Amics de les Arts

Espai Drets ha organizado para esta tarde, a partir de las seis, una charla del activista griego para los derechos humanos Tassos Smetopoulos. La conferencia, que tendrá lugar en la sala de Amics de les Arts (calle de Sant Pere, 46, primero), lleva por título "MedMinors, exclusions and delinquency of unaccompanied minors" (exclusión y delincuencia en menores no acompañados), con respecto a la situación de los refugiados de Grecia. En el acto intervendrá la abogada del colectivo Hourria, Laura Moreno.

Tassos es educador de calle en la ciudad de Atenas, y lidera el proyecto "Steps." Conoce de cerca la vida de las más de veinte mil personas sin hogar que malviven en la capital griega, una situación que se ha agravado con la llegada masiva de refugiados en los últimos años.

Entre esos refugiados, hay miles de menores no acompañados, niños y niñas sin familiares cerca, que para sobrevivir caen en mafias, drogas e incluso en prostitución. La charla durará treinta minutos, será en inglés y contará con traducción en catalán. Al acabar se podrán hacer preguntas a Tassos y se abrirá un turno para el debate y la reflexión.