Aterrant al llindar de l'ordre

No tothom té el mateix llindar de què és l´ordre o el desordre. Ho diu María Gallay, una especialista sobre el tema, que recalca que les regles fonamentals per l´ordre són la lògica, la comoditat i la practicitat. Ordenar, no és una tasca fàcil, i menys si tenim un dèficit d´aspectes importants com el temps o l´espai, que tenen un límit concret i no són infinits. Saber gestionar ambdues coses, és la clau.

Aquesta especialista en l´ordre, apunta a diferents accions que ens poden ajudar a fugir del caos. La primera és la necessitat de plantejar-se, d´entrada, un objectiu no desmesurat. Un repte raonable i no un que requereixi un excés de temps com, per exemple, un armari concret o una habitació. El segon punt és intentar començar de zero. És a dir, si el que volem són ordenar uns calaixos, és imprescindible que estiguin buits per evitar que res destorbi la feina.

També és una maniobra per guanyar temps el fet de classificar amb cura els diferents objectes que s´han de posar en ordre. S´ha de saber seleccionar el que realment encara ens pot fer servei i rebutjar el que ja no serà apte per nosaltres. Assolir la practicitat del lloc on col·locarem els objectes, és un altra qüestió a tenir en compte. Tot ha de ser accessible i amb una certa lògica.

La importància de l´espai

Hem de saber, també, adaptar l´espai als objectes que volem ordenar. La comoditat i la lògica, a més de la ja mencionada practicitat han de ser les idees principals i, si no les assolim, hem de buscar l´espai per fer-ho. Una opció que es pot tenir molt en compte és la d´anticipar-nos al caos.

És a dir, meditar amb antelació i no oblidar-nos de la resta de persones que hauran d´utilitzar els objectes. Per exemple, un armari per un nen que sigui inaccessible, és un element inútil i que només comporta que dificultats. Seguint amb el mateix, i si compartim una sèrie d´espais o de peces, cal establir maneres perquè tots coneguin els llocs o els espais.

No hem de tenir por a desprendre´ns de coses que ja no fem servir. I està prohibit revisar si encara tindrien una funció. És millor llençar-les, si ja no són funcionals, o regalar-les si algú del nostre entorn pot treure´n algun profit.

Visualitzar com ens agradaria contemplar la nostra habitació en despertar-nos, o el còmode pot ser una sala d´estar en els moments d´esbarjo, també pot ser una de les claus per assolir l´ordre i fugir del caos. Crear una sèrie d´hàbits, senzills però ferms, ens pot ajudar a superar la nostra meta.