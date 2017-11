Dos personas atropelladas en la calle de Watt y la carretera de Rellinars

Dos personas resultaron heridas al ser atropelladas el martes y el miércoles, respectivamente. El primer accidente ocurrió a las tres de la tarde del martes en la calle de Watt, cerca de la Ronda de Ponent. Al parecer, según averiguó la policía, la conductora del coche no se dio cuenta de que un peatón cruzaba la calzada por un paso señalizado. El herido fue trasladado a MútuaTerrassa. El miércoles, a las 9.30 de la noche, una moto atropelló a un transeúnte que atravesó la carretera de Rellinars, a la altura de la avenida del Abat Marcet. Según la información obtenida por la Policía Municipal, los indicios apuntan a que el peatón cruzó con el semáforo en rojo. Fue atendido en Mútua. La policía denunció al motorista porque no disponía de autorización administrativa para conducir el vehículo, porque la moto no tenía la ITV pasada y porque el permiso de circulación provisional estaba caducado.