Había bebido, iba sin carné y tenía caducado el seguro

Un conductor ha sido denunciado esta madrugada pasada por ebriedad al volante, por no disponer de carné de conducir y porque el seguro del coche estaba caducado. Una dotación de la Policía Municipal lo paró al ver que hacía una maniobra evasiva cuando observó la presencia de los agentes en la calle del Germà Joaquim, en Can Palet. Al pedirle la documentación, los guardias apreciaron olor a alcohol. El conductor dio positivo, con 0,46 y 0,45 miligramos. No tenía la documentación en regla.