Xavi Matilla: "Hoy no ha nacido nada; más bien ha sido un funeral"

El líder de Terrassa en Comú Xavi Matilla ha escrito en su facebook: "Moments de molta tristesa i preocupació, per haver presenciat aquests dies i haver constatat avui el fracàs de la política. Dels que han negat el diàleg i el dret a decidir de Catalunya i han respost únicament amb la por i el 155 i han fet un cop a la democràcia.

Però també fracàs polític d'aquells que davant aquesta estratègia del 155 han volgut respondre amb una DUI i no des de la voluntat de la gran majoria de catalans.

Crec que paradoxalment avui no hi ha hagut un naixement de res sinó més aviat un funeral. Ara tocarà passar pàgina, defensar-nos tot el que calgui de l'aplicació del 155 i construir nou projecte de majories per al futur de Catalunya.