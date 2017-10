Declaración pública del alcalde de Terrassa

Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, ha efectuado la siguiente declaración pública: "Aquest divendres, 27 d´octubre, el Parlament i la Generalitat de Catalunya han fet un pas que pot tenir conseqüències molt preocupants per al present i el futur de Catalunya i de tota la gent, tan diversa i plural, que formem aquest país.

La declaració unilateral d´independència obre un horitzó d´escenaris imprevisibles i constitueix un argument molt poderós per al govern de Rajoy per avalar l´aplicació de l´article 155 de la Constitució espanyola i provocar, a la pràctica, la suspensió de l´autogovern de Catalunya.

Segueixo pensant que no s´hauria d´haver arribat mai fins a aquests extrems i que la política, el diàleg i el respecte continuaran essent, en les properes setmanes, els únics instruments per buscar solucions democràtiques, dignes i raonables a aquest greu conflicte polític i institucional. La solució no es troba en l´ús o en l´abús de les

lleis, la policia, la fiscalia o la justícia, sinó en la política, en el més elevat sentit de la

paraula.

En aquest sentit, vull remarcar l´actitud de gran responsabilitat i gran dignitat que ha tingut avui al Senat l´expresident de la Generalitat, José Montilla, que amb les seves paraules i amb el seu gest ha remarcat que a Catalunya som moltes les persones que no volem ni la DUI ni el 155 i que ens neguem a resignar-nos davant una

situació tan greu i preocupant com l´actual.

És per això que, a través d´aquesta Declaració Pública, expresso una vegada més el meu compromís personal i polític per obrir tots els espais que sigui possible a favor del diàleg, de la pau i de la recerca de solucions democràtiques. En els propers dies i setmanes, actuaré en conseqüència amb aquest compromís i buscaré el diàleg respectuós i honest amb tots els Grups Polítics Municipals, amb les entitats, associacions i institucions de la ciutat i amb tots aquells col·lectius o persones que poden contribuir a construir un camí en el qual sigui possible aturar una espiral de

conseqüències i reaccions nefastes i trobar fórmules sensates per a una solució impecablement democràtica.

Per altra banda, el meu compromís és també defensar amb la màxima fermesa l´autogovern de Catalunya, les institucions catalanes, la llibertat d´expressió i el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a expressar les seves posicions polítiques amb llibertat i respecte, tant en el debat públic com en les mobilitzacions o a les urnes.

Finalment, reitero també un compromís que m´ha inspirat cada dia per afrontar la meva responsabilitat a l´Alcaldia de Terrassa. He estat, sóc i seré l´alcalde de tothom, i treballaré perquè l´Ajuntament de Terrassa continuï essent sempre la casa comuna de tots els terrassencs i terrassenques, una institució compromesa i lleial

amb el nostre país i les nostres institucions i molt respectuosa amb la diversitat i pluralitat de la nostra ciutat.

Terrassa, 27 d´octubre de 2017

Jordi Ballart