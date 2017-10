Advertencia de Mossos: correos fraudulentos que simulan ser de Endesa

Mossos d'Esquadra ha lanzado un aviso sobre correos electrónicos que simulan ser de Endesa y que son fraudulentos. Se trata de un correo en el que una supuesta notificación de Endesa indica al receptor que no se pueden aceptar pagos en su tarjeta, que la última factura no está pagada y que se requiere una nueva tarjeta para efectuar los pagos. "No caigas en el engaño", indica Mossos en su twitter