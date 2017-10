Sortim pel pont de la Puríssima

Ell fet que el 6 de desembre sigui dimecres i el 8 divendres, fa que molts terrassencs puguin gaudir d´un autèntic aqüeducte festiu o almenys, de tres dies seguits de festa que poden ser fantàstics per fer un "break" abans de les trobades nadalenques. Aquests són dies adients per fer una petita escapada, un bon viatge o també per aprofitar i fer les compres de Nadal. De fet, en diversos punts d´Europa són famosos els mercats que s´organitzen aquestes dates.

Es tracta d´una oportunitat única que es pot estudiar amb temps. I és que si bé sembla que alguns destins tenen preus inassequibles, a les agències de viatges i empreses que es dediquen a organitzar sortides presenten productes amb una relació qualitat-preu molt interessant i que resulta apta per a totes les butxaques. Aquí us poden oferir des de llargs viatges programats a escapades fetes a mida i altres sortides a punts més propers, dins de Catalunya mateix.

Amb nens

I és que si el pressupost és limitat i voleu marxar, l´opció d´agafar el cotxe i fer quilòmetres és ben valida, així com anar a una agència especialitzada que tinguin productes que s´adaptin a aquest tipus de desplaçaments. Viatjar arreu de Catalunya, Espanya o França són opcions assequibles que us permetran desconnecta i alhora passar uns bons dies envoltats de família o amics.

De fet, segons Travelbook Viatges les famílies en general es decanten per realitzar estades en hotel de platja i de muntanya, ja que són econòmics i ofereixen bons serveis i activitats.

Però si teniu temps i un bon pressupost, una altra de les activitats que es poden fer aquests dies amb nens és anar a algun parc temàtic, com Dinseland o Futuroscope, ja que de ben segur agrada als més petits. D´altra banda, també es poden fer activitats d´aventura, que poden ser tan lluny com a prop de casa, i que acostumen a ser propostes amb èxit assegurat.

L´estrella

Però si aquests dies hi ha uns destins per excel·lència, aquests són els pobles i ciutats amb els tradicionals mercats nadalencs. "Ciutats com Brussel·les, Munic, Frankfurt, Viena o Praga són les que més triomfen", expliquen des de Travelbook viatges. I afegeixen: "Són ciutats on es fan uns ´mercadillos´ bonics de debò, amb moltes activitats". Es tracta d´una opció molt seductora i que de ben segur aporta un valor afegit.

Altres destins com Nova York o Lapònia, on es pot visitar al Pare Noel, també són bones opcions i força demandades, tot i que n´hi ha que prefereixen deixar aquests llocs per les vacances de Nadal, ja que hi ha més dies i l´ambient que es respira és màgic; amb la neu, les llums i la decoració nadalenca.

També es poden fer sortides durant aquests cinc dies (els qui puguin agafar-se´ls tots) per fer viatges en avió que no siguin gaire lluny. D´aquesta manera, es pot aprofitar molt més el temps disponible. Un exemple pot ser Portugal, que cada cop és més demandat, ja que a més d´estar a prop, "és un destí econòmic i bonic", afirmen des de Travelbook Viatges. Un altre clàssic en destins són Londres, Florència o també Normandia, ja que en aquesta època de l´any no hi ha tanta gent.

Planificació

El més important quan es prepara un viatge d´hivern és escollir bé la destinació, valorant la seva situació geogràfica. Per exemple, és millor no organitzar un viatge d´alt contingut paisatgístic perquè pot ser que a les quatre o fins i tot abans ja sigui fosc. A més, cal tenir molt ben planificat el que es farà per evitar desplaçaments inútils i pèrdues de temps. Per això, les grans ciutats acostumen a ser una bona opció quan hi ha un pont perquè es pot veure molta cosa en poc temps i un espai reduït.

I per aquells que disposin de poc temps i menys pressupost, els professionals del sector recomanen igualment fer una escapada i gaudir de l´oferta turística, gastronòmica i natural de casa nostra.