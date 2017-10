Cuines i banys: estances que van més enllà del seu ús original

Els banys i les cuines són dues estances que han canviat completament el seu ús. Si bé abans eren uns espais destinats només a un ús concret, actualment són un lloc molt més integrat en la vida diària. Així, els banys són un lloc de tranquillitat, on relaxar-se després d´un dia dur de feina. Les cuines, per la seva banda, són espais on ja no és estrany veure gent mirant la televisió, utilitzant l´ordinador o fins i tot estudiant. Per aquest motiu, perquè s´han convertit en estances multifuncionals, la decoració ocupa un rol molt més important.

Així que si esteu pensant a actualitzar o renovar algunes d´aquestes estances, ara és el moment perfecte per començar la investigació i animar-se.

Més que menjar

Moltes cuines d´avui en dia s´estan convertint en espais familiars compartits que també permeten, a més de menjar, treballar, descansar i relacionar-se. Per això, estan sent dissenyades per permetre que els espais es comparteixin i ofereixin més versatilitat i flexibilitat de disseny. De fet, moltes cuines noves incorporen una taula de menja que s´usa a la vegada com a taula de treball. Això ajuda a fomentar la interacció dins de la llar i crear un ambient social. També s´incorporen illes de cuina, que solen tenir diversos propòsits, com la preparació d´aliments mentre s´interactua amb altres persones al voltant d´ella.

Quant a colors, molts dispensadors d´interiors estan especificant paletes de color més fosques, experimentant amb el gris fosc i el negre. No obstant això, un altre color que també s´utilitzarà molt és el blanc, sigui total o en combinació amb el negre. L´aspecte general és d´elegància i refinament però en canvi tenen un aire de simplicitat natural i exuberància terrenal.

Per la seva banda, els materials utilitzats cada cop són més diversos i es barregen més entre si. Aquest és el cas de la fusta, el vidre, el plàstic, la ceràmica, la pedra i el metall, els quals es fusionen en combinacions originals. El marbre en canvi ha perdut tot el seu protagonisme, ja que resulta molt més car que els altres materials i ha deixat de ser popular pels dissenyadors.

Obertes i ben ordenades

Quant als mobles que es portaran a les cuines, predominen les estanteries i els mobles d´emmagatzematge que estan totalment integrats a la paret, com si formessin part d´ella. El metall, la fusta i el vidre, al ser els materials més de moda, també són els que s´imposen per aquest tipus de mobles, ja que atorga un aspecte més ampli i lluminós als espais. I és que una de les tendències més "top" són els espais oberts i ben organitzats, lliures d´obstacles i ben ventilats.

Per això, una altra de les claus de la decoració moderna és la implementació de tècniques decoratives en llum que augmentin la sensació d´espai.

Els terres, les parets i fins i tot els taulells de les cuines modernes també s´apunten a la moda de la fusta. Així com les parets rústiques, siguin de totxos o de pedra.

Per descansar

Quant als banys, les noves tendències s´enfoquen en aconseguir que siguin un lloc en el qual es passi un temps de relax i descans, i no només un espai de pas dins de casa. L´estrès que ens envolta ens obliga a recuperar forces i el bany és un dels espais ideals per aconseguir-ho.

Els colors pastel, que porten ja anys amb nosaltres, segueixen tenint protagonisme. En els banys està de moda els roses pàl·lids, grocs palla, verds aigua o blau cel, combinats amb blancs i grisos, que poden ser perfectes pel bany.

A més de parets i terres, aquests colors ara també es trobaran en tot tipus d´elements adequats pel bany, des de rajoles a aixetes.

I parlant de rajoles, aquestes triomfen en formes geomètriques. Fa temps que ja hi són però sembla que el seu regnat seguirà, fins i tot pels terres, ja que donen moviment i treuen la monotonia en aquestes estances. Combinats amb altres materials com la fusta, resulten d´allò més contemporani.

Dutxa o banyera?

Cada cop s´imposen més els plats de dutxa, ja no només perquè ocupen menys espai (de fet la tendència és anar ampliant les dutxes i permetre més amplitud de moviments), sinó perquè també resulten molt pràctiques i funcionals. Amb les noves tendències s´imposen els materials sintètics i nous colors per modernitzar-les i renovar-les sense que perdin la seva funcionalitat. Trobem així acabats en tot tipus de materials que ajudaran a crear un entorn a la teva mida per la dutxa. A més, les dutxes amb efecte pluja per un bany relaxant també s´estan imposant.

Però si sou dels qui no podeu viure sense una banyera, les que més es porten ara són les d´estil retro. Aquelles típiques amb potes que ens traslladen segles enrere quan les banyeres eren imprescindibles en les cases senyorials. Però és clar, aquesta no és una idea que es pugui fer en tots els banys, i menys si no es disposa d´espai.

Per decorar tot això cal tenir present que els metalls segueixen sent una tendència pels complements del bany. Primer va ser el coure i després s´hi va sumar l´or, un material que durant molt de temps havia quedat oblidat i obsolet. I per donar-hi un toc d´il·luminació, les llums led són els elements que cada dia s´imposen amb més força. Sens dubte, el bany és un bon espai on poden lluir i aportar una il·luminació ambiental molt més adequada. Si estàs pensant a renovar-lo, no dubtis en buscar un lloc per elles, si no, te´n penediràs.