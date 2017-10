Jordi Ballart, junto con otros tres alcaldes socialistas, rechaza la aplicación del 155

Ante el anuncio de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, realizado por el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy tras el Consejo de Ministros, los alcaldes socialistas de Terrassa, Granollers, Castellar del Vallès y Santa Coloma de Gramenet han hecho un comunicado en el expresan su "más radical desacuerdo y rechazo a la aplicación del artículo 155 y las medidas que se derivan de él, comunicadas esta mañana por el gobierno del Estado".

Es por ello que Jordi Ballart, alcalde de Terrassa; Núria Parlón, alcaldesa de Santa Coloma Gramenet; Josep Mayoral, alcalde de Granollers; e Ignasi Gimenez, alcalde de Castellar del Vallès, piden al Partido Socialista de Catalunya que se "oponga frontalmente a esta medida y no valide, en ningún caso, su puesta en marcha" porque afirman que "el proyecto de los socialistas catalanes se fundamenta en el ejercicio y constando fortalecimiento del autogobierno de Cataluña. La aplicación del 155 supone, de hecho, la suspensión de la autonomía de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña, las consecuencias de la cual serían irreparables".

En el mismo texto instan a la Generalitat a "no tirar adelante ninguna medida irreversible y unilateral y que, por lo tanto, no haga ninguna declaración de independencia. No es momento de tomar ninguna decisión que facilite la ruptura y el choque de trenes, sino de devolver a la legalidad establecida en el propio Estatuto". Asimismo, los cuatro ediles instan a una "reconducción del conflicto, que tiene que pasar –dicen- por negociar una solución política (...) y por el dialogo". Además, afirman que debería ser possible "una reforma constitucional con la participación de todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados" así como la elaboración de un nuevo Estatuto que dé respuesta a los anhelos de la sociedad catalana".

El texto termina con una declaración de voluntades y autocrítica: "Todos los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya merecemos un ejercicio de grandeza política desde todas las partes implicadas, reconociendo con valentía los errores que todo el mundo ha cometido para poderlos superar y evitar, así, nuevos errores todavía más graves".