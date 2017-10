La Generalitat adjudica las obras del CAP de Can Roca

El nuevo CAP de Can Roca puede entrar en funcionamiento en menos de un año. La Generalitat de Catalunya ha adjudicado las obras a la empresa Agrupación Guinovar Obras y Servicios Hispania, que tiene previsto ejecutar el proyecto en 10 meses.

La administración tenía previsto licitar la edificación del equipamiento sanitario de la calle Fàtima durante el primer semestre de este año. El CAP de Can Roca formaba parte de los contratos programados durante ese periodo junto a diez actuaciones más del Departament de Salut. El presupuesto de salida en licitación superaba levemente los 3,5 millones de euros, pero el proyecto se ha adjudicado finalmente a la baja por un presupuesto de 2,4 millones de euros.

La entrada en funcionamiento del CAP de Can Roca supone un avance crucial en el mapa sanitario local. La nueva infraestructura, que tendrá una superficie de 1.871 metros cuadrados, permitirá redistribuir a los pacientes y descongestionar otros centros de atención primaria como el CAP Rambla, que atiende a un volumen de población equivalente al de tres ambulatorios.

La construcción del CAP de Can Roca responde a una antigua reivindicación tanto del barrio como de la ciudad de Terrassa. El Ayuntamiento cedió en 2007 a la Generalitat presidida por José Montilla la parcela de suelo delimitada por las calles de Fàtima, de Isidre Nonell y del Estatut, justo al lado del futuro instituto de Can Roca, que actualmente funciona en barracones en la avenida Béjar. El equipamiento siempre fue considerado prioritario por la administración autonómica, que a pesar de ello ha ido postergando la edificación del mismo.

En este momento Terrassa cuenta con siete centros de asistencia primaria: Sant Llàtzer (centro), Rambla (centro), Nord (Ègara), Sud (Can Jofresa), Antoni Creus (Can Parellada, Est (Torre-sana) , y Oest (La Maurina). El nuevo CAP de Can Roca dará cobertura a la zona nordeste de la ciudad, una de las que ha experimentado un crecimiento urbanístico y demográfico más importante en los últimos años.