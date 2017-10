Loteries: La Grossa de Nadal ja s'acosta

Encara que sembli mentida, el Nadal ja torna a ser ben a prop. Una de les tradicions més típiques d´aquestes dates és la de comprar loteria per veure si la deessa Fortuna ens somriu. Com que no hem de perdre l´esperança, convé recordar allò que diuen: que la loteria toca, almenys, una vegada a la vida; i que si no se´n compra, segur que no ens tocarà mai.

Com sempre, hi ha una cita ineludible per a qui desitgi que, en un cop de sort, la seva vida canviï. El 22 de desembre, els alumnes del col·legi de Sant Ildefonso de Madrid cantaran de nou des de primera hora del matí els números que vagin sortint del bombo. Serà, com cada anys, en el sorteig de La Grossa de Nadal. Només algun d´aquests números tindrà premi. Hi haurà vuit cinquens; dos quarts premis; un tercer, un segon i també un primer, és a dir, La Grossa. A qui li toqui, guanyarà, ni més ni menys, que 400 mil euros per dècim. Enguany, el sorteig repartirà 70 milions d´euros més que el 2016. L´import del dècim és el mateix que el d´altres anys, és a dir, de vint euros.

Molta història

L´origen del sorteig de La Grossa de Nadal es remunta a inicis del segle XIX. En concret, a l´any 1812. Però primer va anomenar-se "loteria moderna" per diferenciar-la d´una altra rifa, la "loteria primitiva". No va ser fins l´any 1892 quan la quan va adoptar-se la denominació de "Sorteig de Nadal". Cinc anys després, aquesta denominació ja apareixia a les butlletes.

Aquesta esperada rifa ha deixat, doncs, al llarg de la seva història, moltíssimes alegries i vides canviades de dalt a baix. Qui sap si, d´aquí només unes setmanes, la propera pot ser la nostra.

I si la sort no ens acaba de somriure del tot en el sorteig del 22 de desembre, l´atzar encara ens donarà més oportunitats. Al cap de només uns dies, per exemple, tindrem l´oportunitat de participar en el sorteig extraordinari del Nen. Aquesta rifa té lloc des de l´any 1966 coincidint amb el dia de Reis, és a dir, el 6 de gener.

Segons l´investigador Gabriel Medina, les arrels d´aquest sorteig cal buscar-les a finals del segle XIX, quan la duquessa de Santoña el va crear amb l´objectiu de recaptar fons per a nens que estaven hospitalitzats. El número en què més cops ha acabat el primer premi del sorteig és el zero. Des de l´any 1808, ho ha fet en vint ocasions. Hi haurà una vint-i-una aviat?