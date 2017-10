Fins a 58,41 euros gastats de mitjana per persona

El 66.513 resulta un número qualsevol per a la majoria dels mortals, però no per a les persones afortunades que, aviat farà un any, van veure com la vida els canviava gràcies a aquesta xifra. I és que la Grossa de Nadal del 2016 va recaure, precisament, en aquest número, el 66.513, que va vendre´s de forma íntegra a Madrid.

El zero va ser, doncs, la terminació que va portar la sort a moltes cases. Quan triem un dècim, sovint ens fixem en quin número acaba, ja sigui perquè ens agrada aquella xifra o perquè ens deixen guiar per alguna estranya intuïció o per algun somni premonitori.

Per províncies

Però quan ens solem gastar en la rifa més esperada de les festes de Nadal? Si fem cas a les xifres de l´any passat, cada català va desembutxacar un total de 58,41 euros de mitjana en el sorteig de la Grossa de Nadal. A la província de Sòria és on més diners van gastar-se. En concret, 238,47 euros per habitant, mentre que els habitants de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla només van deixar-se entre 11 i 13 euros en el sorteig, segons els seus organitzadors.

Per cert, les vendes per a La Grossa de Nadal han anat en augment en els darrers tres anys. I és que potser les probabilitats matemàtiques que ens toqui algun dels premis és baixa. Però les escenes d´alegria que veiem cada anys entre els afortunats ens demostren que, si més no, les possibilitats existeixen.