La dolçor vermella de les figues

El sabor dolç de la figa denota que aquest fruit aromàtica i de tacte carnós a la boca és ric en sucres naturals. Aquesta és una de les principals característiques d´una menja que l´Institut d´Estudis Catalans defineix de la següent manera: "Infructescència de la figuera, especialment la que ve al començament de la tardor, de forma de pera, tova i vermellosa de dins, amb innombrables fruits petitíssims, i coberta d´una pell verdosa, morada o negra".

El mateix diccionari referent de la llengua catalana ens posa sobre la pista de la gran varietat de figues que hi ha: d´acre ("de color vinós, grossa, molsuda, de pell clivellada i gra vermell fosc"); de bacó ("de color negre, grossa i llarguera"); de la carabasseta ("figa d´una varietat de color blanc groguenc amb ratlles verdes i de mida grossa"); bordissot ("de color negre o blanc, grossa, una mica aplanada")...

Un contrapunt dolç

L´origen d´aquest regal de la natura podia estar a la zona de l´Àsia occidental. I el seu cultiu és antiquíssim, ja que se situa 9 mil anys abans de Crist. A més la figa, que neix d´un arbre de fruita caduca, la figuera, s´utilitza a la gastronomia per fer una salsa que serveix de contrast dolç de plats amb gust salat, com la carn rostida.

Amb figues també fem melmelada i elaborem postres. En especial, el pa de figues, que es prepara amb figues seques senceres, macerades amb moscatell i anís verd. Ametlles o nous, i comí, són altres ingredients d´un pa que abans es feia per aprofitar les figues que ja es feien malbé. El millor de tot és que menjar-ne ens proporcionarà tanta energia que evitarà que, això, que fem figa. En part també ens hi ajudarà que el principal component nutricional de les figues siguin els hidrats de carboni, tal com indica la web d´alimentació Gastroteca.cat. A la vegada, la figa és rica en potassi i greixos instaurats, a banda de contenir magnesi, calci i també en provitamina A.

En l´organisme, menjar figues millora i prevé l´estrenyiment; ajuda que la mucosa gastrointestinal estigui protegida i hidratada; es bona en cas de tenir osteoporosi per la seva quantitat de calci i per combatre l´anèmica. I a més diuen que és afrodisíaca...