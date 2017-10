"El Sueldazo" de la ONCE reparte 40 mil euros

La Organización Nacional de Ciegos (ONCE) repartió 40 mil euros en Terrassa en el sorteo de "El Sueldazo" celebrado este pasado domingo, 8 de octubre. María de los Ángeles Sánchez, agente vendedora de la ONCE, es quien ha traído la suerte a la ciudad desde su quiosco de la avenida Francesc Macià, 145. Vendió dos cupones premiados con 20 mil euros cada uno. La ONCE en Terrassa presta servicio a 508 afiliados y cuenta con 128 vendedores de sus diversos productos de juego.