La teva llar, a l'última moda

La temporada tardor-hivern 2017/2018 ja està aquí i ve ben carregada de novetats. Si t´agrada estar a l´última, et presentem algunes de les tendències que entraran amb força aquesta temporada per la decoració de la llar. "Renovar-se o morir", aquesta és la qüestió. Un dels colors que triomfarà és el taronja. Un taronja fosc que aporta molta calidesa als ambients i s´introdueix en tot tipus d´elements, des de sofàs a mobles de saló. Aquest color combina molt bé amb els tons neutres i el rosa quars, un dels colors clau la passada temporada però que se segueix colant entre els més utilitzats.

El gris també segueix sent un color estrella. Tant en mobles com combinat amb tons de fusta, parets, tapisseries i tot tipus de superfícies. La seva capacitat per combinar li dóna una gran versatilitat a l´hora d´introduir-lo a la llar. Una de les combinacions més vistes és la de grisos amb verds i beix. Molt natural i relaxant, especialment per dormitoris.

Finalment, cal afegir el verd fosc, que es veu especialment a les parets i a les tapisseries, a les quals aporta molta frescor i a la vegada elegància.

Parets i complements

En les tendències de decoració d´aquest 2017/2018 trobem una gran quantitat d´opcions quant a parets. Per una banda hi ha els estampats tropicals, que ja porten bastant temps amb nosaltres, però que segueixen sent-hi presents amb força. També triomfen els grans murals que ocupen tota la paret amb dissenys cridaners i que són capaços de transformar qualsevol estança. Poden ser en blanc i negre ja que no els fa falta més per convertir-se en el centre de totes les mirades. Combinat amb rosa, ja és perfecte.

Les parets que imiten rajoles també son un plus de la temporada, en tot tipus de tons combinant diferents dissenys. També segueixen els acabats escantellats que semblen produïts per l´efecte del temps, molt en la línia d´estil industrial. El metall segueix sent un dels reis dels complements, especialment en forma d´estructures metàl·liques que adornen tauletes, llums i molts altres objectes. En aquest sentit, el daurat i el coure segueixen estan a l´ordre del dia.

Un altre dels elements imprescindibles que arriba als complements és el toc ètnic. Coixins i tèxtils s´inspiren en l´estètica africana i desborden personalitat. En llums també se segueix veient molt flexo i estructura metàl·lica. A més, la tendència de posar-les penjant als dormitoris sembla que segueix de plena actualitat.

I que no falti el toc verd a cap racó, és dels tons més clars fins als més foscos. I és que no només la fusta segueix sent protagonista, sinó que qualsevol element natural és necessari a tots els espais.

Imprescindible

I parlant de complements, un que no pot faltar a la llar són les cortines. I és que no només protegeixen de la llum i les mirades de l´exterior, sinó que també donen a la llar un toc d´estil i personalitat. Aquesta temporada, l´estampat de flors i motius naturals arriba amb força, i permet fer combinacions amb verds i blancs, que faciliten l´entrada de llum.

Per als amants dels tons neutres que volen donar caliu a la llar, però a la vegada fugir d´aquells clàssics llisos de tota la vida hi ha propostes tan diverses com, alhora, originals. Jocs cromàtics que es combinen entre si en gammes similars o contrastades. Brodats complexos en color atzabeja negre i lluent sobre verticals o costures brodades que imiten la costura sobre el cuir. Dissenys que conjuguen elegancia i avantguarda que et permetran gaudir d´un entorn més sobri i a la vegada modern.

Les tendències més actuals no podien obviar el gust que moltes persones tenen pels tons més estridents i els teixits més cridaners. Aquells tons més càlids de la paleta de l´arc de Sant Martí agafen una lluentor especial en teles sobre les quals s´esquitxen diferents tocs plagats de contrastos.

Els vels de llana també seran una de les propostes més significatives de la temporada, donat que la foscor dels seus tons contrasta amb la claredat que permet travessar la seva escassa opacitat.