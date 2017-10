Ballart: "esteneu ponts de diàleg i entesa, si us plau"

Nebridi Aróztegui / Archivo DT

El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha lanzado un mensaje de concordia sobre la tensa situación que viven en estos momentos Catalunya y España. En su cuenta de twitter señala: "Esteneu ponts de diàleg i entesa, si us plau." y añade: "per uns i altres, per tots i totes". El alcalde ilustra su tuit con imágenes de varios puentes del Parc de Vallparadís.