El PSC Vallès Oest pide la convocatoria inmediata de elecciones

La Comisión Ejecutiva de la Federación Vallès Oest del PSC y las Comisiones Ejecutivas de las agrupaciones de Terrassa, Sant Cugat, Castellbisbal, Rubí, Ullastrell, Vacarisses y Viladecavalls han querido expresar su posición sobre la situación que vive Catalunya con una declaración conjunta, en la que piden la convocatoria inmediata de elecciones. Reproducimos su texto a continuación:

La Comissió Executiva de la Federació Vallès Oest, conjuntament amb les Comissions Executives de totes les agrupacions que la composen volem manifestar la nostra preocupació per la greu situació que viu la societat catalana.

Els fets ocorreguts el passat diumenge, han estat un episodi més d´una cursa contrarellotge que ens condueix a trencar, dia a dia, acte a acte, la cohesió de la ciutadania. Per això Condemnem fermament les càrregues policials totalment injustificades i desproporcionades ocorregudes durant la jornada de l´1 d´octubre a Catalunya.

Els i les socialistes del Vallès volem manifestar que aquesta situació és fruit d´una doble irresponsabilitat. D´una banda per la greu irresponsabilitat del govern català, que unilateralment i, obviant els principis bàsics d´un estat de dret, va aprovar la convocatòria d´un referèndum que ja va néixer viciat i s´ha intentat legitimitzar amb la il·lusió i la bona fe de molts catalans i catalanes. I d´altra banda per la greu irresponsabilitat del govern de l´estat, que no ha volgut escoltar i ha pretès resoldre, un problema complex, en un dia i a través de la càrrega policial.

Els i les socialistes de la comarca ens sentim profundament desolats per la situació, per veure com la nostra societat es va partint en dos blocs cada cop mes irreconciliables. És per això que refermem el nostre compromís amb els catalans i les catalanes i no defallirem en l´ intent de trobar acords. I no ens deixarem arrossegar pels discursos excloents ni pels que ens culpabilitzen de la situació.

Tant uns com els altres han estat incapaços de dialogar i és per aquest motiu que reclamem a totes dues institucions que estiguin a l´alçada i convoquin, de manera immediata, eleccions tant a l´Estat com a la Generalitat. Necessitem governants que siguin capaços de negociar i arribar a acords.

Reiterem la nostra crida al diàleg i al respecte i demanem als dos governs que deixin de tirar mes llenya al foc per garantir la cohesió entre famílies, entre amics i entre companys i companyes, per garantir, en definitiva, que Catalunya segueixi sent un país de convivència.