El cupón de la ONCE reparte 35.000 euros en el Hospital de Terrassa

La ONCE repartió el lunes 35.000 euros en la ciudad. Luis Mazas Chic, agente de la ONCE con puesto en el Hospital de Terrassa, vendió un cupón premiado con esa cantidad. La agencia local de la ONCE tiene 132 vendedores y presta servicios a 508 afiliados.