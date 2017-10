El CN Terrassa cierra este martes por la convocatoria general de paros

El Club Natació Terrassa ha hecho público un comunicado en el que indica que debido a la convocatoria general de paros de este martes sus instalaciones permanecerán cerradas al público de las seis de la mañana a las once de la noche "al no poder garantizar el funcionamiento ordinario de los servicios básicos y la seguridad en el medio acuático". Asimismo, el CN Terrassa indica que "respeta el derecho de los trabajadores a realizar el paro propuesto por los distintos agentes sociales y no puede garantizar los servicios a los asociados en todas sus instalaciones que gestiona, tanto de las actividades dirigidas como las no dirigidas del ámbito acuático y polideportivo, individuales y colectivas".