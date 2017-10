Urnas y papeletas en los colegios

La jornada del 1 de octubre ya ha empezado en Terrassa. Varios puntos de la ciudad están llenos de ciudadanos desde las cinco de la madrugada e incluso en algunos ha habido gente toda la noche que se ha quedado a dormir para garantizar que hoy se pueda votar. En algunos puntos ya han empezado a instalarse las urnas en un ambiente que, de momento, se desarrolla con tranquilidad.

Haca las seis y media de la madrugada han llegado los Mossos d´Esquadra en el INS Montserrat Roig, coincidiendo con las instrucciones para empezar a votar a las siete y han sido recibidos por unas 700 personas con aplausos. De momento los Mossos se han puesto a unos veinte metros del centro y han afirmado que no intervienen porque no hay tumulto, aunque han avisado que pasarán en otro momento para levantar una nueva acta. Además, en el mismo instituto se están repartiendo papeletas para votar. Los Mossos, en una actuación desigual, también ha visitado otros colegios como La Roda o Lanaspa.

Según parece, el govern de la Generalitat anunciará a las 8 de la mañana que se utilizará un censo universal y no se prevé que se pueda votar antes de las nueve de la mañana. han afirmad