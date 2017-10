"En Sabadell la policía ha cargado sin mediar palabra"

Pilar y Gerard, madre e hijo, guardan cola para votar esta tarde a las puertas del Casal de la Gent Gran de Can Boada, al que han llegado procedentes de la carga policial de la mañana frente a la Escola Nostra Llar de Sabadell, el colegio de la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell. "Ha sido vergonzoso -explican, pidiendo anonimato-. Temíamos nuevas cargas y, como tenemos familia en Terrassa y nos habían dicho que el sistema telemático funcionaba en Can Boada, hemos decidido venir a votar aquí".

Gerard, 1'85 de estatura y complexión fuerte, explica que nadie esperaba la carga policial en Sabadell. "Los mossos habían levantado acta y esperábamos la apertura del colegio cuando la Policía Nacional ha irrumpido por los dos extremos de la calle, acorralando a los electores, que hemos respondido levantando las manos". Sin mediar palabran, explican, los agentes "han cargado contra los cerca de 400 personas que bloqueábamos la puerta del colegio hiréndo, provocando caídas y contusiones. He visto caer un montón de personas y yo mismo estoy completamente dolorido".

Por el suelo, electores anónimos y dos alcaldes de Sabadell. "Maties Serracant estaba entre las víctimas de la carga y Juli Fernández ha recibido. Se ha marchado muy afectado", explica Pilar.

"Sinceramente, pensábamos que la policía actuaría con mayor mesura - valora Gerard-. Me he encontrado en otras cargas policiales y siempre las ves venir. Esta no. Han agredido sin más".