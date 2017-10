Jordi Ballart: "Cataluña ha expresado un mensaje político de gran magnitud que nadie puede socavar"

El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart (PSC), ha publicado en sus redes sociales un articulo en el que valora la jornada del 1-O y se muestra muy crítico con la actuación del gobierno.

El texto, reproducido íntegramente, es el siguiente:

"Más de 800 heridos de la actuación policial en Cataluña, este 1 DE OCTUBRE, es una cifra absolutamente intolerable y repugnante. Como ha dicho muchas personas durante todo el día de hoy, también le digo a Rajoy y al gobierno de España que deberían caer en la cara de la vergüenza. Hemos visto y sufrido hoy escenas de violencia de violencia en un país que quiere ser europeo y democrático. Y esta represión desmesurada y impresentable es la responsabilidad de quien ha dado las órdenes y de quien él quería, tossudament, traer las cosas a estos límites injustificable en la Europa del siglo XXI.

No espero que lo sepas, todos sabemos que no tienen decencia. No lo hicieron por corrupción, por los cortes, por el empobrecimiento del país, por el rescate del banco ruinós, por la destrucción sistemática de la constitución y el gobierno autónomo de Cataluña... y no dimitiran incluso si pedimos millones Personas en Cataluña, toda España y muchas partes de la unión europea y del mundo. Tienen la cara muy dura y están dispuestos a todo para imponer una España neofranquista, cada día con más ricos y más pobres, cada día con menos libertad y democracia.

Hoy Cataluña ha expresado un mensaje político de gran magnitud, que nadie puede socavar. Para mí, él tiene un gran valor y el respeto, aunque-Como usted sabe, no he estado de acuerdo con la estrategia que se ha seguido, aunque no he girar la espalda a todas las personas que querían votar.

Creo, pero que el día de hoy no se resume sólo con un " sí " o un " no ". la verdad es que se mezclan muchas cosas más, que tienen un factor común: un deseo ampliamente compartido libertad, democracia, dignidad , justicia. Podemos estar más o menos de acuerdo con la gestión del referéndum, podemos discutir sobre las leyes eternamente o discutir su validez y representatividad. Es absolutamente legítimo. Pero esto no debe impedir que subratllem todo lo que nos une a las diferencias o que no se serenament en qué salida puede dar tantas aspiraciones legítimas y compartir.

Por lo tanto, lo primero que quiero hacer es expresar mi reconocimiento y respeto a todas las personas que, de buena fe, con respeto y espíritu democrático, han hecho posible este día, en Terrassa y en toda Cataluña. Me voy a un lado si tenemos más o menos discrepancias, ahora no es el momento. Aunque la situación es muy confusa, ha habido una gran mayoría de personas que, ha votado o no, ha participado o no en los preparativos, ha hecho todo lo posible para preservar la democracia y la libertad de la otra. Te lo agradezco, de verdad. Y también doy gracias a los terrassencs y a los terrassenques, los camareros de plaza y la policía municipal que han garantizado la seguridad a lo largo del día de hoy en la ciudad, así como todos los profesionales que han estado en su lugar, en el Servicio de ciudadanía: entre todos y todos hemos hecho un día tranquilo y serenidad en Terrassa.

Dicho esto, estoy convencido de que lo primero que necesitamos es hacer de Rajoy y su gobierno. Y hazlo ya, desde mañana. Debemos forjar una alianza de fuerzas, partidos y movimientos que aumentar una moción de censura inmediata y que abran una nueva etapa. En este sentido, tengo la esperanza de que mi partido, el cps, así como el PSOE, que acaba con la decisión, el coraje y la generosidad de este momento histórico y son los motores del primer gran cambio democrático que necesitamos: una nueva mayoría parlamentaria Y un nuevo gobierno en España. Sin amenazas, sin miedo, sin respaldo, sin trampas legales, sin ningún tipo de violencia. Esta es la única manera que puede conducir a votar en un referéndum legal y acordado y a cumplir con la mayoría de los votos de las urnas".