Un grupo de abogados media con los ARRO en el Centre de la Gent Gran, en Cementiri Vell

Un grupo de abogados de +Mes Drets Humans ha mediado con los ARRO ( Àrees Regionals de Recursos Operatius de Mossos d´Esquadra), que estaban en el Centre de la Gent Gran de Terrassa Centre (en el barrio de Cementiri Vell). La policía ha dicho que no haría ninguna carga, que solo pedía entrar a retirar las urnas. No ha habido acuerdo porque la gente que estaba agolpada en la puerta ha decidido sentarse en el suelo.

La policía ha insistido en que no harían ninguna carga bajo ningún concepto y que si se producía cualquier incidente marcharían. Finalmente se han ido y han dicho que vendría la Policía Nacional o la Guardia Civil.

Por su parte, los bomberos catalanes y vascos que estaban en el centro ya han salido acompañados de los gritos de los asistentes que coreaban "Més bombers i menys policia" y "Els bombers serán siempre nostres".