Empiezan las votaciones

Las votaciones ya han empezado en varios puntos de la ciudad, como en las escuelas Lanaspa, el Bisbat d´Ègara, el INS Terrassa, el Montserrat Roig y el hospital Sant Llàtzer, entre otros. En Matadepera también se puede votar ya, algo que ha hecho su alcaldesa, Mireia Solsona.

En los colegios se pide que se apaguen los teléfonos móviles para que el sistema informático no se colapse, algo que ya ha pasado por ejemplo en el INS Montserrat Roig y el Bisbat d'Ègara.

Incertidumbre

No obstante, en el Casal de la Gent Gran de Can Boada se han vivido momentos de tensión e incertidumbre porque, pasados varios minutos de las nueve aún no se podía votar y había una patrulla de los Mossos en el interior del local, además de agentes de paisano observando desde el exterior. Pasados unos veinte minutos de las nueve parecía que se podía empezar con las votaciones pero el censo, de momento, está bloqueado. Hacia el lugar ha ido el Conseller de Cultura Lluis Puig para ejercer también su derecho.