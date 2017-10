1 d'octubre, Día Mundial del Cafè

El seu aroma tan seductor, el seu color negre i atraient i el seu sabor amarg, però fàcilment endolcit (sucre integral, moré, de panela o d´estèvia...) fan del cafè un gran reconstituent que agrada a molts. Té tants seguidors fidels a tot el món que des de fa dos anys té el seu propi dia de celebració. El Dia Mundial del Cafè es commemora cada 1 d´octubre des del 2015 a iniciativa de l´organització internacional del cafè.

Hi ha mil i un motius per assaborir aquesta beguda de fama mundial: de bon matí per despertar-nos, si fem un descans a la feina, si quedem a un bar o després de la sobretaula. Fins i tot els més cafeters el prenen al final del dia tot i que no és apte si es vol dormir bé tota la nit seguida.

Hi ha molts bevedors de cafè. almenys el 63% dels espanyols majors de 15 anys en prenen una tassa al dia, segons reflecteix una enquesta de la Federació Espanyola del Cafè.

Amb tot, els nutricionistes recorden que fer un cafè no és un esmorzar i per tant cal acompanyar-lo amb més aliments. Pel que fa al cafè matiner i en dejú, recorda que l´únic que s´aconsegueix és accelerar el sistema nerviós d´una manera artificial. Digestivament, el cafè pot provocar irritació, perquè acidifica el sistema i, pot debilitar les defenes. Per tant cal no abusar-ne molt.

Ens desperta la ment

Si algú diu "no sóc ningú sense un cafè al matí", és que està reconeixent que en té una dependència important a la cafeïna. Amb llet o sense, molt fred o calent, activa el cos i la ment i ajuda a rendir més a la feina.

Encara que la cafeïna es percep de vegades com un ingredient negatiu, no ho és si es pren en la seva justa mesura. El recomanable és no passar-se de les 3-4 tasses del nostre cafè exprés al dia.

D´altra banda, també és un ingredient molt utilitzat a la cuina, sobretot per a elaborar delicioses postres o per preparar plats més aromàtics.

Entre les propostes de receptes destaquem una "Daus de salmó marinats amb cafè" i uns "Raviolis amb salsa de cafè". Amb tot, el dolç per excel·lència on el cafè és el gran protagonista és el "Tiramisú", un deliciós pastís amb melindros, formatge i sucre. Per llepar-s´hi els dits!