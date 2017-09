In Crescendo abre los conciertos del Centre Cultural 

Los ganadores de la segunda temporada del concurso televisivo "Oh Happy Day" de Televisió de Catalunya estarán hoy a las nueve de la noche. en el Centre Cultural ofreciendo el primero de los conciertos de música moderna de la nueva temporada de este equipamiento. El precio de las entradas es de 15 euros. In Crescendo llega a Terrassa proponiendo "un viaje musical con versiones de canciones de todo tipo, algunas a capella y otras acompañadas de instrumentos en directo." Su repertorio incluirá, entre otros, hits de cine ("Somewhere Over The Rainbow", del "Mago de Oz", o "The Second Star To The Right", de "Peter Pan"); alguna canción de cuna ("El Núvol de la son", de Dámaris Gelabert); jingles publicitarios y melodías televisivas; un vals clásico ("El Cascanuece"s, de Tchaikovsky), un medley de juegos y canciones populares, e incluso temas originales del grupo (Dragones y Ladrones).