Kiku Mistu se instala en la Muncunill

El artista Kiku Mistu en "The Last Cabaret". Josep Aznar

El festival Terrassa Noves Tendències (TNT) incluye, este año, el regreso a la ciudad de uno de sus artistas más heterodoxos y particulares: Kiku Mistu. Representará "The last cabaret", en la sala Muncunill, el viernes, a las doce del mediodía y a las 6.30 de la tarde, y el sábado, a las once de la mañana y a las seis de la tarde. Pero "The last cabaret", que aborda enfrentamiento del ser humano con la muerte, es también una instalación, que Kiku Mistu inaugura hoy a las siete de la tarde, y puede visitarse en los horarios habituales de la Muncunill, hasta el sábado. "El objetivo es romper el tabú la muerte, incluso más allá de la muerte física, aceptándo como algo intrínseco al ser humano. Hemos de morir para naceer", afirma Mistu sobre el proyecto.