Tipus de festes

Olímpica. Si disposeu d´espai suficient, organitzar una petita competició esportiva pot ser una gran idea perquè els més petits passin una bona estona.

Jocs tradicionals. Per què no recuperar la corda, les curses de sacs o el buscar caramels en un recipient? Els jocs d´abans poden ser ideals per les festes dels nens d´avui.

De disfresses. Podem escollir una temàtica en concret (personatges de dibuixos, princeses o pirates, professions...) i fer que els assistents vinguin disfressats. La decoració també pot girar entorn aquest tema.

Gastronòmica. I per què no fer que l´eix de la festa sigui que els més petits es preparin ells mateixos un berenar? Un pastís o unes galetes amb formes són ideals.

De color. Una altra opció pot ser escollir el color preferit del nen o nena que fa la festa i fer que tot sigui d´aquesta tonalitat, inclòs el vestuari dels convidats.