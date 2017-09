Menjar bé per afrontar la jornada

Amb el començament del curs escolar, el retorn a la rutina és ja definitiu. Deixem enrere els excessos i els menjars a deshora per donar pas als esmorzars ràpids, els dinars fora de casa i les taifes. Però això no vol dir que s´hagi de menjar malament. Aquesta tornada a la vida diària ha d´anar acompanyada d´una alimentació saludable que ens ajudarà a encarar el nou any laboral amb garanties.

Per això és important fer un esmorzar complet que contingui tots els macronutrients necessaris abans d´anar a la feina. Les proteïnes dels làctics desnatats, les grasses saludables dels fruits secs o l´oli d´oliva i els hidrats de carboni de cereals i fruites ens aporten l´energia necessària per començar el dia amb bon peu.

A mig matí –passades unes dues o tres hores des de l´esmorzar– convé tornar a fer un altre àpat, més petit, a base de fruites, cafè o infusions. Això ens ajudarà a aconseguir una correcta hidratació al llarg del matí i entretenir la gana per tal de poder arribar bé a l´hora de dinar.

Quant als dinars, generalment durant les vacances es consumeixen més productes rics en grasses, com carn vermella, gelats, pizzes o fregits. Per recuperar una alimentació saludable i enèrgica és recomanable deixar tot això enrere i prendre grasses provinents d´aliments com els fruits secs, peix blau o oli d´oliva. Tots aquests productes es poden incorporar en les amanides i ens aportaran una energia sana per superar les llargues jornades laborals.

Llimones, peres, alvocats, kiwis, raïm, mango, síndria, magrana o caqui són només algunes de les fruites que es poden menjar entre setembre i octubre. Quant a les verdures, trobem albergínies, carabasses, tomaqueres, mongetes i bolets, a més d´espinacs, endívies, enciams, naps, bledes, remolatxes, cols o raves. S´ha de tenir en compte que els aliments de temporada, a més de ser més barats, aporten més vitamines i minerals que la resta, ja que estan en el seu moment òptim.

Cal remarcar també que és fonamental prendre llegums un parell de cops per setmana, ja que proporcionen energia i eviten l´estrenyiment, gràcies al seu alt contingut en fibra.

Una bona opció per les setmanes que encara no faci massa fred és presentar-les en forma d´amanides.