"La libertad es nuestro valor más preciado", afirma el conseller Comín en Pere Parres

A tres ideas "que deberían ser la clave de la vida colectiva" dedicó el conseller de Salut de la Generalitat, Antoni Comín, su pregón de las fiestas del barrio de Pere Parres, que leyó ayer por la noche en la plaza de Alexandre Cirici: la libertad, la convivencia y el cuidado.

"La libertad es nuestro valor más preciado como especie humana. Si no hay libertad, no hay dignidad, y sin dignidad una vida humana no puede ser realmente tal. También pueden ser libres o no los pueblos, y son libres cuando pueden decidir libremente su futuro", afirmó en un acto que una veintena de miembros de la Plataforna en defensa de la Sanitat Pública de Terrassa aprovecharon para protestar contra la política sanitaria de la Generalitat. "Sanitat 100% cent pública. Fora privatització. Ja está bé", lucía la pancarta que desplegaron ante el conseller.

Hacía el final del pregón, los gritos denunciando el alto número de pacientes en listas de espera, el largo tiempo de espera para el médico de cabecera en Terrassa y los recortes en sanidad le hicieron interrumpir la lectura del pregón. "Me espero. Vosotros tenéis el mismo derecho a expresaros que yo", dijo Comín, lo que despertó los aplausos del público. Unos instantes después, las protestas amainaban, y Comín finalizaba su discurso deseando una buena fiesta mayor.