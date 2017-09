Festes infantils: celebracions inoblidables

No hi ha res que li vingui més de gust a un nen que celebrar la seva festa d´aniversari. O el seu sant. O el final de curs amb els seus companys. Les festes infantils fan especial il·lusió als petits de la casa i ja se sap que, amb la il·lusió, no s´hi juga. Però organitzar una festa pot ser tot un maldecap i un gran repte. Per sort, hi ha molts llocs on poder fer la celebració que ja ens ho munten tot i se n´encarreguen per nosaltres.

El primer que cal és pensar en el lloc ideal on realitzar l´esdeveniment i portar tota la tropa. Es pot optar per un local ja especialitzat o per un parc a l´aire lliure en el qual ens organitzin la festa de cap a peus, des de les activitats a l´animació, el berenar o el lliurament de regals. Les opcions són moltes i ben variades, fins i tot n´hi ha de tan diferents com tallers plàstics i artístics en els quals els nens s´ho passen d´allò més bé mentre exploten la seva part més creativa.

També podem buscar un espai buit (però equipat) i portar nosaltres el menjar, el pastís o els jocs. Tot depèn dels gustos del nostre fill, el temps, les ganes, la quantitat de convidats i, perquè no dir-ho, del pressupost. Per sort, hi ha una àmplia oferta a la ciutat.

Però ens decantem per l´opció que ens decantem, o fins i tot si finalment decidim fer la festa a casa, hi ha un seguit de detalls a tenir en compte. En primer lloc, la data. S´ha de procurar que sigui un dia proper a l´aniversari o al sant del nen, ja que als més petits se´ls fa molt difícil haver d´esperar. Convé fer la planificació almenys tres setmanes abans per poder avisar a tots els nens i tenir les invitacions a punt. També és important escollir una temàtica (princeses, pirates, astronautes, esports, dibuixos animats...) i procurar que tota la decoració i el pastís vagin en consonància amb aquesta. S´ha de pensar així mateix amb el menjar, ja que ha de ser especial per nens petits (entrepans de xocolata o amb embotits, croissants o ensaïmades és la millor opció) així com amb les begudes: sucs, aigua, batuts de xocolata i, si s´han de posar, refrescs amb poc sucre i sense cafeïna.

A partir d´aquí el millor que es pot fer és deixar córrer la imaginació i esperar que comenci la festa. Segur que tothom la gaudirà i que serà un èxit.