Classes de ball: exercici, diversió i ritme per a tothom

Ballar està de moda. I ara, que som al setembre i tot sembla començar de nou, pot ser un moment ideal per començar a aprendre nous passos i ritmes mentre es passa una bona estona i es coneix gent nova. Perquè la pràctica de qualsevol ball és també una bona manera de socialitzar, integrar-se en un grup de persones i a més és una manera molt divertida i entretinguda de posar-se en forma.

De possibilitats n´hi ha moltes a la ciutat. Des d´acadèmies o escoles de ball fins a pubs, bars i discoteques. La manera d´ensenyar a cada lloc, és clar, és diferent. No és el mateix fer una classe amb pocs alumnes que preparar una sessió a un club per un grup nombre imprevisible de persones amb nivells molt diversos. De fet, en aquests llocs se solen fer tallers a causa de la quantitat de gent que sol acudir i, a més, el professor no acostuma a corregir de manera personalitzada a cada un dels assistents perquè no tindria el temps necessari per poder-ho fer.

Quant al tipus de ball a escollir, els de saló solen ser una bona opció per endinsar-se en aquest món i començar a notar els beneficis. Inclou estils clàssics com el vals, el tango, el quickstep o el foxtrot, tots força coneguts i que es poden aprendre amb força facilitat (almenys, els passos bàsics). Una alternativa similar són els balls de saló llatins, amb un ritme una mica més ràpid i moviments de malucs que s´afegeixen als clàssics. Aquí aprendràs balls fabulosos com la samba, el chachachá, la rumba o la salsa. I és que començar amb balls de saló de qualsevol estil aporta una àmplia i interessant visió general mentre vas coneixent els diversos tipus de ball i descobrint quins són els que més t´agraden.

Escollir el lloc idoni

Si t´estàs plantejant començar a fer classes de ball però no saps per on començar, hi ha diversos factors que et poden donar un cop de mà. Buscar un lloc on facin proves gratuïtes és una bona manera de veure què és el que t´agrada i saber si aquell ball fa per tu o no. D´altra banda, si no has ballat mai abans, busca una classe que imparteixi el nivell inicial. No vulguis anar massa ràpid perquè aprendre a ballar és difícil, i cal saber molt bé els passos bàsics per anar pujant de nivell. Així mateix, si just comences, és millor que et decantis per classes tancades i no obertes a tothom (aquestes últimes se solen impartir en locals de ball). En llocs oberts et pots trobar compartir sessió amb trenta o quaranta persones i per tant l´atenció del professor no pot ser individualitzada, amb el que no sabràs si estàs fent bé les coses i si estàs aprenent correctament. Les classes tancades, en canvi, se solen impartir en escoles o acadèmies. Aquí, cada classe sol anar evolucionant a mesura que els alumnes van aprenent, i la relació amb el professor és molt millor. A més, es fa en grups reduïts i es pot arribar a establir una gran amistat entre tots els assistents que vagi més enllà de les classes.

A qualsevol edat

S´ha de pensar que mai s´és massa gran per aprendre a ballar. Són molts els adults que de petits no han tingut l´oportunitat d´aprendre´n i, durant tota la vida, porten aquesta espineta clavada. Cada persona té el seu moment adequat per començar a ballar i els motius poden ser ben diversos: des d´haver vist un programa a la televisió fins a la necessitat de no fer el ridícul en una festa o, simplement, per afició.

Però quan a un se li desperta la necessitat és important no abandonar la idea. Això si, s´ha de ser conscient que aprendre a ballar necessita dedicació i perseverança, com amb qualsevol altra cosa que es vulgui aprendre. Però això si, l´edat mai serà un problema perquè, mentre el cos aguanti, no hi ha límits.