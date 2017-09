Doris Moreno, en el encuentro ecuménico 

La historiadora Doris Moreno realizará la predicación en el encuentro ecuménico de plegaria, del ciclo "Vespres solemnes", que tendrá lugar hoy a las 6.30 de la tarde, en el monasterio de les Carmelites Descalces. Profesora de la UAB, Doris Moreno es autora de los libros "La invención de la Inquisición" y "Inquisición. Historia crítica", y de trabajos como "Magical lives: Daily practices and intellectualdiscourses in enchanted Catalonia during the Early Modern Era", o "La discrecionalidad de un inquisidor: Francisco Vaca,¿el primer abogado de las brujas?", en el libro colectivo " La caza de brujas en el Pirineo".