Terrassa contará con 33 colegios electorales en los que votar el 1-O

Los terrassenses que quieran votar el 1 de octubre podrán hacerlo en 33 colegios electorales distribuidos por la ciudad. El listado inicial aún podría padecer algún cambio puntual, pero, en principio, serían 33 los espacios en los que poder ejercer el voto en el referéndum del 1-0 organizado por la Generalitat sobre la independencia de Catalunya. El número de locales serían 13 menos que en las últimas dos convocatorias electorales, las elecciones al Parlament de 2015 y los pasados comicios generales de 2016, cuando se habilitaron 46 colegios electorales.

Entre los equipamientos habría centros de salud, algo que no es habitual en otras contiendas electorales, además de colegios de primaria e institutos y algún casal cívico.

Este es el listado de locales de votación en Terrassa:

- Escuelas: França, Isaac Peral, Lanaspa, Bisbat d'Ègara, El Vallès, La Roda y Escola Pia.

- Institutos: Cavall Bernat, Montserrat Roig, Investigador Blanxart, Ègara, Can Jofresa, Mont Perdut, Les Aymerigues, Nicolau Copèrnic, Santa Eulàlia y Can Roca

- Casales de gente mayor: Ca n'Aurell, Can Roca, Les Arenes, Can Boada, Terrassa Centre, Ca n'Anglada y Sant Pere Nord

- Centros de formación de adultos: Anna Murià y Ramon Llull

- Centros de atención primaria: CAP Est,, CAP Oest y CAP Sant Llàtzer

- Serveis Educatius del Vallès

- Centre d'esports Bonaire

- Escuela oficial de idiomas

- Casal cívico de Segle XX