La nueva temporada de jazz arrancará con un homenaje a Tete Montoliu

La temporada de jazz arrancará el próximo viernes 6 de octubre en la Nova Jazz Cava con un recuerdo a una efeméride que no podía pasar desapercibida: los veinte años del fallecimiento del gran pianista catalán Tete Montoliu. Con el lema de "Vint anys sense Tete", en este encuentro se llevará a cabo "un singular recuerdo y reivindicación del legado del excepcional pianista", fallecido en 1997, a los 64 años. Para el tributo, se han unido los músicos Josep M. Farràs, Joan Albert, Benjamín León, Horacio Fumero y Adrià Font, todos ellos coétaneos del jazzista y grandes conocedores de su obra (Horacio Fumero fue además miembro de su trío). Juntos interpretarán un repertorio basado en sus piezas habituales y algunos de sus escasos temas originales.

Tras este arranque por todo lo alto, al día siguiente llegará desde Mallorca el power trio de blues Big Yuyu, un viejo conocido de la audiencia de la sala, que vendrá a presentar su nuevo disco, "Have mercy on me - Soulify Girl."

El bajista egarense Juan Amaro, radicado desde hace años en Mallorca, es uno de los integrantes de esta formación que completan Jordi Álvarez (guitarra y voz) y Esteve Huguet (batería.)

El proyecto de Big Yuyu arrancó en 2006 en Mallorca, y desde entonces han sumado más de 1.600 actuaciones en clubs y festivales de toda España, publicando además varios discos.

Una semana más tarde la siguiente cita estará protagonizada por la formación local Terrassa Hard Bop Reunion, con la presencia de músicos como Carles Pineda, Jofre Alemany, Oriol López Calle, Xavi Castillo y Sergi Torrejón. Se trata de un proyecto especial, incorporado a última hora a la programación de octubre de la sala egarense. Al día siguiente, el protagonismo recaerá en Ramiro Pinheiro Sextet, formación que acudirá para presentar su nuevo proyecto, "Alma Brasilera."

Variadas influencias

Ramiro Pinheiro es un cantante, compositor y guitarrista de origen brasileño, cuyas creaciones se nutren de variadas influencias. El músico tiene una amplia experiencia, con actuaciones preferentemente en Estados Unidos y Europa. En la actualidad está afincado en Barcelona, donde imparte clases de composición en el Conservatori del Liceu y trabaja actuando en directo, ya sea en solitario o al frente de diversas formaciones.

Luego habrá que esperar otros seis días para escuchar un nuevo concierto, esta vez a cargo de Michele Faber Trio Feat. Viktorija Pilatovic. En este proyecto destaca la potente voz de Viktorija Pilatovic, considerada como una de las grandes promesas del jazz actual. Además de cantante, esta artista de origen lituano y de apenas 28 años es compositora y arreglista.

Consolidada base

Pilatovic desarrolló sus estudios en su país natal y en Holanda, y su último máster lo cursó en el Berklee College de Valencia, logrando excelentes cualificaciones. Actualmente ejerce como profesora de canco en Músics de Lleida y SedaJazz Col·lectiu de Músics de Valencia.

Después de haber realizado unas cuantas grabaciones, en Terrassa presenta su nuevo proyecto acompañada de la que está considerada como "una de las secciones rítmicas más consolidadas del panorama caralán, con la pianista norteamericana Michele Faber, el contrabajista Curro Gálvez y el batería Enrique Heredia.

Otra presentación de disco será la que protagonice el saxofonista Luis Nacht, con la presentación de "La Incertidumbre." Este CD se presenta como un "collage de sonido, imágenes y palabras." El trabajo "revive la legendaria tradición de diálogo entre los músicos de jazz, los escritores y los artistas", ofreciendo un cruce entre música, literatura y artes plásticas

El último fin de semana del mes comenzará con la subida al escenario del Santi de la Rubia Trio y, de nuevo, con una presentación de disco. En este caso se trata de "Broken Line", en cuya recreación le acompañarán Roger Gutiérrez (batería) y Marc Cuevas (contrabajo.) En este trabajo "confluyen el jazz más contemporáneo y la energética influencia del hard bop", se explica en el texto de presentación.

La programación del mes la cerrará una nueva visita del contrabajista Horacio Fumero, esta vez acompañado del consagrado pianista Albert Bover. Para la ocasión recrearán el disco grabado el año pasado en directo en el Jamboree, para conmemorar el 20 aniversario de su primera grabación juntos.