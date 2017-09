Aparecen carteles a favor del referéndum y pintadas en la sede del PSC

Este miércoles por la noche, la sede del PSC en Terrassa, en la calle de la Rasa, apareció empapelada con carteles a favor del referéndum del 1 de octubre y una pintada que los tacha de "putos fachas". Además, también hay desperfectos en uno de los cristales que da a la calle.

"Hola República", "Votem per ser lliures" y "Vota sí. Viure vol dir prendre partit" son algunos de los lemas que pueden leerse en los carteles pegados en la ventana de la sede.

Desde su perfil de twitter, los socialistas catalanes han denunciado el ataque con el siguiente mensaje: "I ara li toca el rebre a la seu del @PSCTerrassa. Vidre trencat i insults. Davant els extremistes, seguirem apostant pel diàleg i l'acord."

PSC Terrassa también ha hecho publico un comunicado con el siguiente texto:

"L´agrupació local socialista de Terrassa lamentem i condemnem els atacs dels quals ha estat objecte la nostra seu del carrer de La Rasa a la nit d´ahir, dimecres 20 de setembre. Al voltant de les deu de la nit, un grup de persones va procedir a l´enganxada d´alguns cartells a la façana de la seu favorables a la celebració del referèndum de l´1 d´Octubre i a favor de la independència. Tot seguit, un petit grup de 4 persones van escriure "Putos fachas" i dibuixar l´esvàstica a la porta, i van trencar el vidre amb un martell.

Aquest atac, a banda d´un acte vandàlic realitzat per uns individus que no representen l´esperit pacífic i cívic de la gran majoria que legítimament es mobilitza aquests dies, suposa una agressió no només a un partit polític, si no als valors democràtics i de llibertat en els que tots volem viure. Creiem que cal defensar i preservar totes les institucions democràtiques, ja que aquestes són el reflex de la voluntat dels ciutadans, i els partits polítics representem al màxim aquests anhels. Malauradament, aquesta nit les idees de molts ciutadans de Terrassa ha estat atacades.

Volem fer una crida a la calma i al diàleg. La greu situació que estem vivint no se solucionarà ni amb repressió ni amb agressions d´aquest tipus. Manifestem, un cop més, que la solució ha de venir de la política, cosa que els dos principals responsables de la situació, els governs de l´Estat i de la Generalitat, no han fet durant tot aquest temps."