Declaración del Govern Municipal de Terrassa en apoyo a las instituciones catalanas

El gobierno municipal de Terrassa ha difundido una declaración institucional en apoyo a las instituciones catalanas. La declaración dice lo siguiente: Davant dels fets succeïts tant aquest matí, amb l´escorcoll de diverses seus del

Govern de la Generalitat de Catalunya i les detencions practicades, com els del dia d´ahir a la ciutat de Terrassa, el Govern municipal vol manifestar el seu ferm suport a les institucions catalanes, rebutjar enèrgicament la violència, la repressió i la intervenció a les institucions catalanes, i defensar amb tota fermesa els valors de la democràcia. Per al Govern municipal, la resolució d´aquest conflicte polític i social ha de passar obligatòriament pel diàleg. Les actuacions policials a diferents edificis institucionals, empreses i domicilis particulars de càrrecs del Govern de la Generalitat i altres ens públics no fan més que entorpir-ne la resolució. La utilització del dret penal i, de forma especial, la vulneració del respecte al domicili de les persones i l´atemptat a la pròpia llibertat de mandataris públics elegits democràticament, suposa traspassar una línia vermella de manera totalment inadmissible en una democràcia del segle XXI que s´aixopluga sota un presumpte Estat de Dret. En aquest sentit, el Govern Municipal fa una crida a la responsabilitat i emplaça el Govern espanyol a que cessi en la utilització arbitrària de les institucions judicials i d´ordre públic, al temps que demana que un diàleg urgent i responsable sigui l´eina per solucionar el conflicte entre Catalunya i Espanya."