El Saló de Frankfurt ja roda

Aquest dijous passat va aixecar el teló la 67a edició del Saló de Frankfurt, a Alemanya, una de les cites internacionals més importants de la indústria de l´automòbil. És una trobada de referència entre marques, directius, experts en cotxes i visitants. Durarà fins el pròxim diumenge 24.

El fabricants aprofiten l´atenció mediàtica que recau sobre el Saló Internacional de l´Automòbil de Frankfurt per tal de presentar les seves novetats. Enguany, a la ciutat d´Alemanya se´n presentaran unes tres-centes. Les marques d´aquell país, que juguen a casa, compten amb un especial protagonisme en els 200 mil metres quadrats que ocupa el saló.

Audi, per exemple, hi mostra els nous models A8 y R8 Spyder V10 Plus. La firma BMW hi exposa els X3, M5, i8 Roadster i el Serie 6. El fabricant Mercedes-Benz s´hi planta amb els Clase S Coupé i Cabrio, i el Clase X.

Una altra firma alemanya, Opel, aterra a Frankfurt amb els Grandlabd X, l´Insignia GSi i el Country Tourer, a més del Corsa S. Volkswagen hi va amb la nova generació del Polo (que es fabrica a Espanya) i el totcamins T-Roc.

Prototipus i elèctrics

Un gran exhibició internacional de l´automòbil com és la fira de Frankfurt també serveix els fabricants per mostrar la seva capacitat innovadora al món. Sovint ho fan a través de vehicles prototipus, avantguardistes, que encara no són al mercat, però que marquen tendència al sector i potser sí que els podrem comprar en un futur.

Dins d´aquesta categoria de vehicles del demà hi ha els BMW Z4 i X7 Concept (híbrid endollable), el Kia Concept Car, el Mercedes-Benz EQ A Concept (elèctric), l´Honda CR-V Hybrid o el Mini John Cooper Works GP Concept.

Entre els prototipus, els vehicles que funcionen amb energia híbrida o elèctrica són ja una inevitable tendència al sector. Com ha passat a les recents fires de l´automòbil de París i Ginebra, el Grup Volkswagen és un dels que ha apostat, d´una manera més decidida, pels automòbils que funcionen, del tot, o si més no en part, mitjançant fonts energètiques alternatives al petroli.

Així, aprofitant l´esdeveniment que aquests dies acull la localitat de Frankfurt, Volkswagen ha presentat l´última evolució del seu prototipus elèctric Sedric, que té un nivell de conducció autònoma 5 (el més alt). L´autonomia dels vehicles elèctrics (és a dir, quants quilòmetres poden recórrer per si sols sense que se n´hagi de tornar a carregar la bateria) ha estat fins ara un dels frens al desplegament massiu d´aquests models.

Una més que destacable autonomia de 600 quilòmetres promet el vehicle BMW i Vision Dynamics. Es tracta d´un gran coupé de quatre portes que pot arribar als dos-cents quilòmetres per hora i accelerar de zero a cent quilòmetres per hora en quatre segons.

També hi ha el sorprenent prototipus Mercedes-AMG Project One, de tecnologia híbrida, que és un cotxe esportiu que ens permet anar per carretera, però que en aparença sembla un automòbil de la Fórmula 1

També des d´Alemanya, Opel, que ara és propietat del grup francès PSA, ha exhibit el seu primer model híbrid endollable, el SUV Grandland X.

Són tots nous exemples que mostren com el present i el futur dels vehicles híbrids i elèctrics encara tenen moltes i moltes línies per escriure.