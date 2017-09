Nens a l'escola amb un bon somriure

Aquesta setmana tot torna a la normalitat i al ritme de sempre. Les famílies s´han reincorporat a la feina i els fills ja han tornat a les aules i a les tasques de l´estudi. I per tal que hi vagin a l´escola amb el millor dels seus somriures nens i nenes han de tenir bona cura de les seves dents. Si han estrenat motxilla, carpetes, llibres i sabates per què no canviar de raspall de dents i de pasta de dents després de les vacances? Per fer-los més atractiu l´hàbit de la higiene millor que la pasta tingui un sabor agradable i afruitat i baix en fluor. Aquest és el primer pas per fer-los prendre consciència de la importància de la higiene dental.

El següent pas és el d´afrontar el nou curs amb una dentadura saludable i per assegurar-nos de què tot està correcte ara és un bon moment de fer-se una revisió a la consulta del dentista. Un examen de l´odontopediatra servirà per detectar de forma prematura els efectes de l´estiu, corregir-los abans de que es compliquin.

Aprendre a usar el raspall

Les visites dels menors a la clínica dental són sempre importants per a que s´habituï als tractaments i a l´ambient d´un centre dental. Els nens escolten molt la seva dentista i els seus consells. Per això, asseguts còmodament a la butaca, en una revisió rutinària poden aprendre a fer-se la neteja dental de manera correcta, movent el raspall en cercles, amb una inclinació de 45 graus i sense pressionar massa per no danyar les genives.

Tots sabem que hem de netejar les dents després de cada àpat però cal insistir encara més després d´haver ingerit sucs o dolços. Es pot esperar una mitja hora per deixar que es remineralitzi el calci de les dents.

L´estrès de la tornada

El retorn a les aules també comporta un cert estat de nerviosisme, ansietat i irritabilitat en els nens. Precisament l´estrès també pot repercutir en la salut dental i manifestar-se de manera inconscient en forma de bruxisme. La pressió involuntària de les dents mentre l´infant dorm pot erosionar l´esmalt i provocar cefalees. En aquests casos, una fèrula de descàrrega és la millor solució per prevenir el desgast i l´impacte en les articulacions de la mandíbula.

La manca de temps, l´estrès o l´ansietat també poden repercutir en la tècnica de netejar les dents, fer-ho d´una manera més brusca i causar hipersensibilitat dental.

Detectar a temps la càries

L´advertència dels odontopediatres no és trivial. El 31,5% dels nens, entre 5 i 6 anys, presenten alguna afectació de càries, d´aquí la importància de fer-los revisions periòdiques. Tot i que la incidència de càries en la població infantil ha baixat, encara perdura "l´escassa importància que els adults atorguen a les patologies de la dentició temporal", segons fonts del Consejo General de Colegios de Dentistas de España.

Les dents de llet tenen un paper clau en el desenvolupament de la dentició definitiva. I la prevenció és bàsica fins i tot en els nadons que poden contraure la "càries del biberó", relacionada amb els aliments que prenen. Si estan acostumats a adormir-se amb el biberó a la boca tenen més probabilitats de desenvolupar càries a les dents de llet.

Quan iniciar l´ortodòncia?

Un diagnòstic precoç també és fonamental per detectar possibles maloclusions o alteracions en la posició de les dents. Aquestes revisions facilitaran trobar una solució més còmoda i no haver de fer tractaments d´ortodòncia més complexos. Els pediatres i dentistes consideren que l´etapa de l´estirada (les nenes entre els 10-11 anys i els nens entre els 12-13 anys) és la millor per iniciar alguns tipus de tractaments d´ortodòncia infantil.

La tipologia dels aparells també depèn de l´edat del nen. Amb tot, per començar a col·locar aparells fixes o bràquets el nen ha d´haver substituït les dents de llet. Si tenim cura del somriure de les criatures cuidem la seva salut.