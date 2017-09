França al plat

Una de les senyes d´identitat de França com a país és la seva gastronomia. Els formatges, el vi, les ostres, el xampany, el foie, les creps i les "galettes", els "magrets" o la "cassoulet" són només una part del potent i variat ecosistema culinari francès.

L´estat hexagonal obté, de la gastronomia, el sentit de tota una filosofia de vida que es palpa a les terrasses dels cafès de París, als "bistros" i les "brasseries", als "bars au vins", on es posen copes de vi, i als restaurants més selectes. Només a la capital, París, un centenar de restaurants acumulen més de 130 estrelles Michelin.

Tots aquests són motius suficients perquè França organitzi, entre el 22 i el 24 de setembre, el proper cap de setmana, la Festa de la Gastronomia. La proposta inclou més d´onze mil activitats per tot el territori. A continuació en destaquem algunes. Poden ser una bona excusa per tal d´organitzar una escapada d´última hora.

París, Tolosa i la Provença

Amb la Torre Eiffel, l´Arc del Triomf i la basílica del Sagrat Cor de Montmartre com a teló de fons, París organitzarà un poblat internacional de la gastronomia. Estarà situat al carrer del Port du Gros-Caillou, a la riba del riu Sena, i hi coneixerem productes de més de cinquanta països. Hi haurà degustacions, és clar, però també espectacles de dansa i concerts.

Anem ara cap al sud de França. En concret, a la localitat de Cassis, situada a prop de Marsella, a la Provença. El proper cap de setmana, al port de la localitat es celebraran més de trenta "show-cookings". Allà els cuiners prepararan plats davant mateix del públic i dels comensals. També hi haurà un mercat de productors i artesans, cursos de cuina i una classe magistral d´enologia.

Ara agafem el cotxe i marxem a Tolosa. Des de Terrassa, per autopista, hi tardarem en arribar una mica menys de quatre hores. L´anomenada "ciutat rosa", pel color que tenen les façanes de molts dels seus edificis, se suma a la festa gastronòmica francesa amb diversos actes. Dijous vinent, per exemple, una desena de "food trucks" (petits camions que serveixen menjar) vendran productes regionals. I, dissabte i diumenge, els mercats de Victor Hugo i de Saint-Cyprien serviran sopes i "smoothies" per a tothom.

De Grenoble a la Bretanya

A continuació ens movem cap a la part del centre-est del país. Més en concret, aterrem a la ciutat de Grenoble, que també és coneguda com a la capital dels Alps francesos. Les altes muntanyes, sovint blanques de neu, dibuixen el paisatge idíl·lic del municipi, que el dissabte 23 comptarà amb animació als seus mercats i amb degustacions de productes locals. Diumenge, al Mercat d´Interès Nacional de Grenoble, hi haurà l´exposició i venda d´articles alimentaris de la zona i disset xefs cuinaran uns sis-cents menús en directe.

Pugem ara al nord, a la turística regió de la Bretanya. La seva capital, Rennes, acollirà, del divendres 22 al diumenge 24, el seu festival gastronòmic. Dissabte a la tarda, per exemple, a l´amfiteatre Matagrin de l´Agrocampus Ouest de la ciutat, hi haurà diverses conferències sobre l´alimentació. I diumenge, el mercat Martenot de la plaça de Lices viurà demostracions culinàries i conferències. Tot en una regió, la Bretanya, que és coneguda des del punt de vista del bon gust per la fama de les seves creps i "galettes".

Desenes d´esdeveniments vinculats a la festa de la gastronomia ens esperen a Lió, la tercera ciutat més poblada de França després de París i Marsella, entre els dies 22 i 24 d´aquest mes. Hi haurà, doncs, propostes per a tothom. En destaca la iniciativa "Sabors i gastronomia africana a Lió", que té com a objectiu promocionar la diversitat culinària d´Àfrica i el Carib. Els assistents podran tastar, és clar, receptes i productes d´aquestes parts llunyanes del món.

Abans de tornar cap a casa podem passar per Lió. Allà, al museu anomenat "La ciutat del vi" podrem veure l´exposició "Georgia, bressol de la viticultura". Brindem, doncs, per la bona cuina!