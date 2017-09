Historias reales

"Detroit", de Kathryn Bigelow, es una dura película de denuncia que recrea un hecho real ocurrido hace medio siglo en la ciudad del título, cuando la policía irrumpió en un hotel y humilló y torturó a los clientes (y asesinó a algunos) sólo por ser negros o estar "confraternizando con negros". Aunque el film es un poco largo (como casi todos los que se estrenan), su tramo central es excelente. La directora recrea muy bien la atmósfera de claustrofobia y terror, el guion transmite el mensaje con contundencia y los actores nos hacen totalmente partícipes de lo que sienten los personajes. Aunque el reclamo comercial es el "galáctico" John Boyega, quien más brilla en el (coral) reparto es el inglés Will Poulter, el villano, pero no hay nadie que desentone. Por otra parte, la ambientación está a la altura. La anécdota es que no se rodó ni una escena en Detroit, tal vez porque el aspecto de la ciudad ha cambiado demasiado en estos últimos cincuenta años. Intérpretes: Algee Smith, John Boyega, Willl Poulter, Jacob Latimore, Hannah Murray, Kaitlyn Dever. (Cinesa).

"Jacques", de Jérôme Salle, es una película sobre el oceanógrafo Jacques Yves Cousteau que ganó el premio César (el Oscar francés) al mejor sonido, así como un galardón otorgado por Greenpeace en el festival de San Sebastián. Se centra muy especialmente en la compleja relación entre Jacques y su hijo Philippe –autor del libro en el que se basa el guion– pero también contiene secuencias submarinas impresionantes y bellísimas. Así, el drama familiar se combina con el mensaje ecologista de forma bastante equilibrada. Por otra parte, las interpretaciones son buenas, el ritmo es ágil y la banda sonora, brillante. Intérpretes: Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou. (Catalunya VOSE y doblada y Cinesa).

"Alibi.com", de Philippe Lacheau, es un soez vodevil que gira en torno a una agencia que proporciona coartadas a personas infieles para que sus parejas no les descubran. El dueño se mete en un lío cuando se da cuenta de que uno de sus clientes es el padre de su novia. Además de los habituales enredos propios del género (alguno de ellos muy efectivo, todo hay que decirlo), la película hace gala de un humor muy poco sutil consistente en caídas y coscorrones –hay que ver lo gracioso que les parece a los guionistas golpear y torturar a niños y animales–, chistes sobre genitales y racismo poco disimulado. Intérpretes: Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Didier Bourdon, Nathalie Baye. (Cinesa).

"Spark: una aventura espacial", de Aaron Woodley, es una desconocida película infantil realizada en co-producción entre Canadá y Corea, protagonizada por unos monos adolescentes que exploran el universo y luchan contra unos malvados invasores extraterrestres. Dibujos animados. (Cinesa, sesiones de tarde).

"Una vida de cinema a Terrassa", de Toni Verdaguer, es el cortometraje rodado para defender la candidatura local a entrar en la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. A través del personaje de una directora ficticia, realiza un recorrido por todos los lugares de la ciudad relacionados con el cine. (Catalunya, lunes tarde).