Ponsatí cesa a Baulenas del Consorcio de Barcelona

Poco antes de que la consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, visitara el INS Can Roca, se supo que había destituido a Lluís Baulenas en la presidencia del Consorcio Educativo de Barcelona y que sería ella quien asumiría las funciones. La titular de esta cartera no quiso dar respuesta a los motivos de este cese. Sólo manifestó que no iba a pronunciarse sobre esta cuestión en línea con la que ya habían adelantado miembros del gabinete de prensa que la acompañaban. Ponsatí no dio su versión aunque si llegaron otras que vinculaban el cambio con el debate sobre si Barcelona cederá o no locales municipales para el 1-O. En este sentido, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aseguró que Ponsatí le comunicó que el movimiento respondía a "motivos obvios" por lo que interpreta que "la consellera asume toda responsabilidad sobre lo que se firme desde el Consorcio". Desde Ensenyament argumentaron que "la consellera quiere implicarse más en la gestión educativa de Barcelona" al tiempo que indicaron que Baulenas sigue como secretario general del departamento.